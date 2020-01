À peine dévoilé, l'uniforme de la nouvelle force spatiale américaine est déjà moqué: "Parfait pour se fondre dans les prairies"

Dévoilé samedi sur Twitter, l'uniforme de la nouvelle force spatiale américaine a suscité nombre de moqueries sur la Toile, les internautes s'interrogeant sur l'intérêt de porter une tenue de camouflage dans l'Espace.



"Combien d'arbres comptez-vous trouver dans l'Espace? ", a réagi l'un d'eux à la photo postée sur le compte officiel de la force spatiale, qui montre un treillis orné de l'écusson du commandement militaire de l'Espace et du drapeau américain. "Parfait pour se fondre dans les vastes prairies spatiales", a plaisanté un autre.

Face à la déferlante de critiques et de blagues potaches, la force spatiale américaine a justifié son choix par "la réutilisation d'uniformes de l'armée de Terre et de l'US Air Force afin d'économiser les coûts de conception et de production d'un nouvel uniforme".

Créée en décembre, la force spatiale sera chargée d'assurer la domination des Etats-Unis sur ce nouveau terrain de jeux des grandes puissances. Elle compte un seul membre actuellement, le général Jay Raymond, chef des opérations.