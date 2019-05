À seulement 8 ans, il sauve sa grande sœur d'un enlèvement aux Etats-Unis (vidéo)

À seulement 8 ans, il est devenu un véritable héros. Son acte a été filmé et raconté sur Facebook par la police de Middleton, dans l'Ohio. Ce jeune Américain se trouvait dans une voiture en compagnie de sa sœur aînée. Leur grand-mère s'était absentée quelques instants et avait laissé les deux enfants patienter sur la banquette arrière. Mais soudainement, un homme débarque, s'installe à la place du conducteur et démarre la voiture.

Se sachant en danger, le petit garçon saute donc soudainement du véhicule en marche. Problème: sa sœur âgée de 10 ans ne parvient pas à s'extirper. Déterminé à la sauver des mains de leur ravisseur, le petit garçon parvient à la tirer en dehors du véhicule. Tous deux ont donc réussi à s'échapper tandis que le malfrat a poursuivi sa route.

Sur son compte Facebook, la police de Middleton a qualifié d'"héroïque" l'acte du petit garçon. Le voleur a finalement pu être arrêté.



