A Tripoli, les lycéens libanais mènent la contestation dans une ambiance de carnaval

La place Al-Nour est envahie par les lycéens qui ratent les cours pour faire la révolution, cartables sur le dos et drapeau à la main. Tripoli, la deuxième ville du Liban, mène la contestation dans une ambiance de carnaval.

Les rires des lycéennes retentissent sur la place, dans le centre-ville de Tripoli. Certaines attendent patiemment pour laisser un jeune garçon à la silhouette corpulente dessiner sur leurs joues le drapeau national.

Des jeunes filles posent pour un selfie devant un drapeau libanais peint sur la façade d'un immeuble. D'autres dansent au rythme de la pop arabe ou des chants patriotiques que crachotent des hauts-parleurs. Certaines portent le voile, d'autres non.

Depuis mercredi, à Tripoli comme dans tout le Liban, lycéens et collégiens ont arrêté d'aller à l'école par milliers pour venir grossir les rangs de la contestations inédite qui secoue le pays.

"Ce qu'on apprend ici sur la place est beaucoup plus important que l'école", confie Nour, 17 ans.

- "Construire un avenir" -

"On apprend comment construire un avenir et une nation", ajoute-t-elle non sans lyrisme, son discours salué par les applaudissements et les encouragements de ses camarades rassemblés autour d'elle.

"On veut trouver des opportunités d'emploi, pas accrocher nos diplômes sur les murs de la maison", conclut-elle.

La place Al-Nour est pleine de vendeurs ambulants qui proposent aux manifestants boissons froides, cafés, maïs bouilli ou sandwichs. Un jeune garçon en jean et sandales tente d'écouler ses ballons à l'effigie de personnages de bandes dessinées.

Un peu plus loin, tarbouche sur la tête, un homme vendant une boisson traditionnelle au réglisse remplit un verre depuis l'imposante cruche en argent qu'il transporte sur le dos.

Assis sur des chaises en plastique, des hommes fument nonchalamment leur narguilé.

Tripoli que l'on croyait conservatrice a surpris depuis le début de la mobilisation, le 17 octobre, avec ses raves nocturnes qui n'avaient rien à envier à celles des boîtes de nuit branchées de Beyrouth.

La place Al-Nour, où trône une imposante sculpture formant le mot "Allah" (Dieu), a été fermée à la circulation. Ici la mobilisation est loin de s'essouffler.

- "Réclamer nos droits" -

"On est descendu dans les rues pour réclamer nos droits. On est fatigué, on veut garantir notre avenir, réaliser nos rêves", lance Lynn, une adolescente de 14 ans qui prépare son brevet. "On ne veut pas partir à l'étranger", martèle-t-elle.

Dans un pays où, selon la Banque mondiale plus de 30% des jeunes sont au chômage, l'émigration est un phénomène bien connu des familles libanaises, qui ont quasi-toutes des proches installés à l'étranger, notamment en Europe ou dans les pays du golfe.

La nuit, les effectifs sur la place grossissent. Sur une estrade centrale, les intervenants se succèdent, haranguant la foule, qui ne sait pas nécessairement qui sont ces orateurs.

Rythmés parfois par des sons électro ou techno, les slogans retentissent, repris en choeur par un parterre de manifestants qui brandissent dans les airs leurs téléphones portables avec l'option torche, comme une nuée de lucioles dans la nuit noire.

"Le peuple veut la chute du régime", ou encore "tous, ça veut dire tous", slogan phare de la contestation, qui réclame le départ de toute la classe politique, jugée corrompue et incompétente.

A Tripoli, 57% des ménages vivent juste au niveau ou sous le seuil de pauvreté, d'après l'ONU. Ces dernières années, des affrontements violents ont éclaté à plusieurs reprises dans la ville, répercussions directes du conflit qui déchire la Syrie voisine depuis 2011.

"Ici, celui qui n'est pas recherché par la police, est recherché pour une facture d'électricité ou d'eau" impayée, ironise un jeune homme qui s'éloigne sans donner son nom.