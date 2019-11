A Wall Street, les indices à un record malgré les hésitations commerciales

(Belga) Les principaux indices de la Bourse new-yorkaise ont franchi un nouveau record lundi, en dépit de signaux contradictoires sur le front commercial sino-américain.

Le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a gagné 0,11% pour terminer à 28.036,22 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,11%, à 8.549,94 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,05% à 3.122,03 points. Les investisseurs ont tenté lundi de digérer les dernières rumeurs sur la guerre commerciale que se livrent Pékin et Washington. Si l'optimisme était de mise durant la week-end après des propos encourageants du conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow, le ton s'est refroidi quand CNBC, citant une source gouvernementale chinoise, a indiqué que Pékin était plus pessimiste sur la signature d'un accord. La Chine aurait manifesté sa déception face au refus du président américain, Donald Trump, de soutenir une levée des droits de douane punitifs sur les importations chinoises. "On ne peut pas vraiment parler de gains solides", estime Maris Ogg de Tower Bridge Advisors au sujet des records de lundi. "Les acteurs du marché se rendent compte qu'ils ne peuvent pas espérer grand chose au sujet d'un accord commercial. Ils se montrent assez sceptiques sur ce que la "phase 2" de l'accord pourrait signifier", ajoute l'experte. Donald Trump a annoncé en octobre que les Etats-Unis et la Chine étaient proches d'un accord commercial "de phase 1" mais aucune date officielle n'a encore été confirmée pour la signature d'un tel texte. "Les Etats-Unis n'ont fait aucune concession sur les tarifs. Comme signe de +bonne foi+, il est possible qu'ils n'imposent pas les tarifs supplémentaires du 15 décembre. Mais dans tous les cas, les Chinois vont continuer à traîner des pieds", prédit Mme Ogg. Selon l'experte, le sentiment des acteurs du marché était toutefois globalement positif à l'approche du "Black Friday", vendredi prochain, qui marque le lancement non-officiel des achats pour les fêtes de fin d'année aux Etats-Unis. Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait légèrement, s'établissant à 1,814% vers 21H25 GMT contre 1,831% vendredi à la clôture. (Belga)