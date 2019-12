A Wall Street, Nasdaq et S&P 500 enregistrent leur meilleure année en six ans

(Belga) Wall Street a terminé sur une note positive mardi l'ultime séance d'une année robuste, galvanisée par des banques centrales accommodantes et l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a gagné mardi 0,25%, à 28.532,61 points, le Nasdaq s'est apprécié de 0,30%, à 8.972,60 points, et le S&P 500 a pris 0,28%, à 3.230,24 points. Mais sur l'ensemble de l'année, le Dow Jones a bondi de 22% tandis que le Nasdaq et le S&P 500 enregistraient leur meilleure année depuis 2013 en s'envolant de respectivement 35 et 29%. (Belga)