A Yellowstone, un pied dans une chaussure a été découvert dans une source d'eau chaude...: une enquête ouverte

Une enquête est en cours au parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis, après qu'un employé a aperçu une partie d'un pied, dans une chaussure, en train de flotter dans une source chaude dans la partie sud du parc, ont indiqué jeudi les responsables du site.

La découverte, qui remonte à mardi, a entraîné la fermeture temporaire du parc.

Le parc, l'un des plus célèbres des Etats-Unis, a entre-temps été rouvert au public tandis que l'enquête se poursuit. La source d'eau chaude dans laquelle le pied a été trouvé s'appelle Abyss Pool et se trouve sur le côté sud du parc. Elle a une profondeur de 16 mètres et une température d'environ 60 degrés Celsius.

En 2016, un homme est décédé dans le parc de Yellowstone, situé en grande partie dans l'Etat du Wyoming, après avoir quitté le sentier de randonnée et être tombé dans un geyser.