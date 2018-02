Accès à l'université: le 1er syndicat étudiant "rassuré" par la ministre

La Fage, premier syndicat étudiants, s'est dite lundi "rassurée" à l'issue d'une rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur, après avoir menacé la semaine dernière de ne plus soutenir la loi qui réforme l'accès à l'université.

"Nos craintes ont été entendues. On nous a apporté des réponses qui sont à même de nous rassurer", a déclaré à l'AFP Jimmy Losfeld, président de la Fage, à la sortie du rendez-vous d'une heure et demie avec Frédérique Vidal.

"Nous allons continuer de travailler de manière constructive avec le ministère pour accompagner cette réforme dont l'objectif est la démocratisation de l'enseignement supérieur", a-t-il ajouté. "Mais nous resterons extrêmement vigilants pour que les promesses du plan étudiant (dont s'inspire la loi votée jeudi dernier) soient respectées par l'Etat et les universités".

La Fage avait vivement contesté la semaine dernière une phrase du texte de loi inspirée d'un amendement du sénateur Les Républicains Jacques Grosperrin. Le texte dit que le recteur, pour décider des capacités d'accueil, "tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche par l'établissement".

Pour la Fage, ce n'est pas l'insertion professionnelle qui doit déterminer les capacités d'accueil mais bien la demande des étudiants.

Lors de la rencontre au ministère de l'Enseignement supérieur, le syndicat étudiant a réclamé que le décret d'application de la loi cite comme critère prioritaire, pour les capacités d'accueil décidées par le recteur, la demande des étudiants.

Une précision qui doit également faire l'objet d'une circulaire, "une double protection dont nous pourrons nous servir si nous constatons une volonté contaire sur certains campus", a indiqué Jimmy Losfeld.

Ces points-là ont été acceptés par la ministre, a-t-il précisé.

L'organisation a également demandé une création de places à la fac supérieure aux 22.000 prévues pour la rentrée 2018 dans les filières en tension (qui reçoivent plus de candidatures qu'elles n'ont de places), puisque l'université s'attend à une hausse de 30.000 étudiants de première année.

Elle réclame aussi des moyens financiers supplémentaires pour le financement des parcours d'accompagnement que devront suivre les candidats à la fac dont les profils nécessitent une remise à niveau (ils auront reçu la réponse "oui si" sur Parcoursup).

Sur ce sujet, Frédérique Vidal a dit vouloir plus de visibilité: sur les filières en tension et les filières les plus sollicitées pour les parcours d'accompagnement.

Un nouveau rendez-vous a été fixé pour la mi-mars.

L'Unef, 2e syndicat étudiant en France, est contre cette réforme depuis le début.