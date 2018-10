Accident d'un camion militaire en Sierra Leone: 11 morts et 70 blessés

(Belga) Le bilan de l'accident d'un camion militaire lundi dans la capitale sierra-léonaise, Freetown, est de 11 morts, dont huit soldats, et de 70 blessés, dont 57 sont toujours hospitalisés, a annoncé mardi l'armée de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest.

Lundi vers 15H00, le camion chargé de dizaines de personnes se rendait dans un cimetière, où devaient se tenir les funérailles d'un militaire décédé récemment, lorsqu'il s'est retourné dans une rue descendant d'une des collines qui entourent le centre de la capitale. "Huit soldats et trois civils ont perdu la vie, 13 personnes ont pu quitter l'hôpital et 57 autres sont toujours soignées pour des blessures légères ou graves", selon un communiqué publié 24 heures après l'accident. Lundi soir, un premier bilan avait fait été de huit personnes décédées - 5 militaires et trois civils - et d'une trentaine de blessés. Il avait été porté à 11 décès mardi matin. Selon le médecin chef de l'armée, Stephen Sevalie, ce sont au total "81 militaires, proches ou passants" qui ont été tués ou blessés. Des responsables gouvernementaux ont visité des blessés à l'Hôpital militaire n°34 de Freetown, a-t-on appris de source officielle. Une enquête conjointe a été ouverte par la police et l'armée pour déterminer les causes de l'accident. (Belga)