Accident de bus dans le nord du Chili, au moins 21 morts

(Belga) Un autobus interurbain s'est renversé sur une route dans le nord du Chili, faisant au moins 21 morts, ont indiqué lundi les autorités.

"Vingt et une personnes sont décédées des suites de cet accident et il y a approximativement 20 personnes blessées", a déclaré le procureur régional Ricardo Castro. Un premier bilan, communiqué par le gouverneur de la région Edgar Blanco, faisait état de 17 morts. "Nous privilégions l'erreur humaine ou un problème mécanique, ce que nous allons confirmer avec les expertises que nous menons actuellement", a ajouté le procureur. Les blessés ont été transférés vers la localité de Taltal (nord). Le bus à deux étages était parti dans la nuit de dimanche à lundi de la ville de Antofagasta, à 1.200 km au nord de Santiago, et se dirigeait vers Ovalle. L'accident s'est produit sur la commune de Taltal, alors que le bus venait de quitter Antofagasta. (Belga)