Accident de bus en Inde: 28 morts dont de nombreux enfants

(Belga) Au moins 28 personnes, dont de nombreux enfants, ont péri samedi dans un accident de bus dans l'État du Karnataka, dans le sud de l'Inde, a indiqué la police.

Après une sortie de route dans le district de Mandya, le véhicule est tombé dans un canal, provoquant au moins 28 noyades, selon la police. Un officier de police présent sur les lieux du drame a déclaré que la plupart des victimes étaient des écoliers rentrant chez eux. La police n'a pas pu fournir le nombre exact de passagers à bord du bus ni les causes de l'accident, mais a indiqué que le chauffeur conduisait à une vitesse excessive. Selon les médias locaux, environ 35 personnes se trouvaient à bord du véhicule. Une vidéo diffusée à la télévision montre des habitants, rejoints ensuite par des secouristes et des plongeurs, utilisant des cordes pour atteindre le bus submergé et sortir les corps. Le ministre en chef de l'État de Karnataka, H.D. Kumaraswamy, a promis de venir en aide aux familles des victimes. Les accidents de la route en Inde coûtent la vie à plus de 150.000 personnes chaque année. Ils sont dus notamment à au mauvais état des routes, au mauvais entretien des véhicules ou encore à une conduite imprudente. En septembre, une cinquantaine de personnes ont été tuées dans l'État voisin de Telangana dans un accident de bus. Jeudi, six élèves ont été tués après la collision de leur fourgonnette avec un bus dans l'État du Madhya Pradesh (centre). (Belga)