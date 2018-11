Accident mortel en Chine après une altercation entre un chauffeur de bus et un passager

Un grave accident s'est produit dimanche dernier à Chongqing, une municipalité du sud-ouest de la Chine. Un conducteur de bus a soudainement perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur un pont. Le véhicule a fini sa course dans le fleuve Yangtsé. L'épave du bus a été retrouvée mercredi par les autorités. 15 personnes se trouvaient dans le bus au moment des faits selon les autorités. A l'heure actuelle, les corps de 5 personnes ont été repêchés.

Les images de vidéosurveillance montrent qu'une altercation entre le chauffeur et un passager est à l'origine de celui-ci. On aperçoit une personne gifler soudainement le conducteur. Ce dernier tente de la repousser et perd le contrôle du bus. Le véhicule traverse la route, percute une voiture qui arrivait en face et plonge dans le fleuve Yangtsé.

Les travaux de secours sont toujours en cours. Plus de 70 bateaux de sauvetage sont arrivés sur les lieux pour effectuer des opérations de sauvetage. 18 plongeurs professionnels en eaux profondes sont présents sur les lieux. Le sauvetage est particulièrement compliqué. Les autorités locales enquêtent désormais sur les causes de l'accident.