Accord entre Washington et Mexico pour la gestion des demandes d'asile aux Etats-Unis

L'administration américaine de Donald Trump et le futur gouvernement mexicain sont parvenus à un accord censé contraindre les demandeurs d'asile à rester au Mexique pendant que leur demande est examinée aux Etats-Unis, a déclaré une future ministre mexicaine au Washington Post.

"Pour l'instant, nous avons trouvé un accord sur cette politique +Rester au Mexique+", a affirmé Olga Sanchez Cordero, la ministre de l'Intérieur du gouvernement du président élu Andres Manuel Lopez Obrador, qui prend ses fonctions le 1er décembre. Citée dans un article du quotidien américain mis en ligne samedi, elle a évoqué une "solution de court terme". "La solution de moyen et long termes, c'est que les gens cessent de migrer", a-t-elle ajouté. "Le Mexique a les bras ouverts et tout ce qu'il faut, mais imaginez, caravane après caravane après caravane, ce serait aussi un problème pour nous", a-t-elle souligné. Une "caravane" de milliers de migrants, essentiellement des Honduriens qui ont quitté leur pays d'Amérique centrale mi-octobre pour fuir la violence et la pauvreté, a commencé à arriver à la frontière américaine. Donald Trump, qui a massé des milliers de militaires à la frontière avec le Mexique, a menacé de la fermer totalement si la situation devait dégénérer. Un tel accord avec Mexico, s'il est confirmé, serait une victoire pour le président des Etats-Unis qui a fait de la fermeté face aux migrants une de ses priorités. Le Washington Post souligne que la Maison Blanche n'a pas réagi dans l'immédiat, et que l'accord n'a pas encore été formellement signé en l'attente de sa finalisation, plusieurs détails restant à négocier. Interrogé par l'AFP, le département d'Etat américain n'a pas non plus réagi dans l'immédiat. La semaine dernière, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s'était discrètement entretenu avec son futur homologue mexicain Marcelo Ebrard à Houston, au Texas.