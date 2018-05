Accord sur le nucléaire iranien - L'Arabie saoudite "soutient et salue" la décision de Trump

(Belga) L'Arabie saoudite, rival régional de l'Iran et grand allié des Etats-Unis, a dit mardi qu'elle "soutenait et saluait" la décision du président américain Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien.

"Le royaume soutient et salue les démarches annoncées par le président américain en vue d'un retrait de l'accord nucléaire" conclu entre l'Iran et six grandes puissances en 2015, affirme un communiqué officiel diffusé par la chaîne de télévision étatique Al-Ekhbariya. (Belga)