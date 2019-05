Accord sur le nucléaire iranien - L'UE doit elle aussi respecter ses obligations vis-à-vis de l'accord, répète l'Iran

(Belga) Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a reproché jeudi à l'Union européenne son impuissance face aux "harcèlements" des Etats-Unis concernant l'accord sur le nucléaire, jugeant que "l'UE devait respecter" ses obligations concernant ce pacte dénoncé par Washington.

"La déclaration de l'UE est la raison pour laquelle le JCPOA est là où il est: les Etats-Unis ont harcelé l'Europe et le reste du monde pendant un an, et l'UE ne peut exprimer que du "regret", a tweeté M. Zarif en réponse au rejet par l'Union européenne des menaces iraniennes de reprendre l'activité nucléaire. Le JCPOA, ou Plan d'Action global commun, est l'accord sur le nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran et six puissances mondiales dont les Etats-Unis et trois pays de l'Union européenne par lequel Téhéran a accepté de brider son programme nucléaire et s'est engagé à ne jamais chercher à se doter de la bombe atomique, obtenant en échange la levée d'une partie des sanctions économiques internationales. Les Etats-Unis se sont retirés unilatéralement de ce pacte il y a un an et ont réimposé des sanctions économiques à l'Iran. Accusés par l'Iran de céder aux pressions américaines, les trois pays de l'UE impliqués dans le dossier (Allemagne, France et Royaume-Uni) et la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini ont réaffirmé jeudi leur espoir de pouvoir sauver l'accord sur le nucléaire iranien. La veille, Téhéran leur avait donné deux mois pour sortir réellement les secteurs pétrolier et bancaire iraniens de leur isolement provoqué par les sanctions américaines, faute de quoi la République islamique renoncerait à des engagements pris dans l'accord international. Les Européens ont appelé jeudi Téhéran à ne pas s'engager dans une "escalade" sans retour. "Nous rejetons tout ultimatum et nous évaluerons le respect par l'Iran de ses engagements en matière nucléaire", ont-ils prévenu. M. Zarif a répondu dans son tweet affirmant que l'UE devait elle aussi respecter ses engagements vis-à-vis de l'accord. "Au lieu d'exiger que l'Iran respecte unilatéralement un accord multilatéral, l'UE doit respecter ses obligations", écrit-il, évoquant la "normalisation des relations économiques", comme étant l'une de ces obligations. (Belga)