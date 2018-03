Accord sur le nucléaire iranien - Le Pentagone continue de soutenir l'accord avec l'Iran, affirme le général Vottel

(Belga) L'accord nucléaire iranien reste dans l'intérêt des Etats-Unis, a estimé mardi un haut responsable du Pentagone, alors que le président américain Donald Trump a affirmé qu'il s'agissait d'un accord "horrible".

"Oui, je partage l'opinion" du ministre de la Défense Jim Mattis et du chef d'état-major américain Joe Dunford qui considèrent qu'il est dans l'intérêt des Etats-Unis de conserver cet accord, a déclaré le commandant des Forces américaines au Moyen-Orient, le général Joseph Votel, devant une commission du Sénat. "De mon point de vue, (l'accord) résout une des principales menaces auxquelles nous sommes confrontés de la part de l'Iran", a-t-il ajouté. "Si l'accord disparait, nous devrons trouver une autre façon de nous occuper du programme d'armement nucléaire" de l'Iran, a-t-il ajouté. "Alors oui, je partage leur opinion". Donald Trump, qui menace de dénoncer en mai l'accord international sur le nucléaire iranien, a mentionné ce sujet parmi les divergences avec son chef de la diplomatie Rex Tillerson, qu'il a limogé mardi sans ménagement. Le patron de la CIA Mike Pompeo, que le président américain a choisi pour lui succéder, est considéré comme un "faucon". Il a adopté depuis sa nomination fin janvier 2017 le ton agressif et parfois guerrier prisé par son chef en promettant une CIA plus "brutale", notamment face à l'Iran et à la Corée du Nord. Conclu en juillet 2015 sous la présidence de Barack Obama entre l'Iran et les grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne), l'accord bride et encadre strictement les activités nucléaires de Téhéran de façon à garantir leur nature pacifique, en échange de la levée de sanctions financières. L'administration Trump critique notamment la levée programmée à partir de 2026 de certaines restrictions frappant l'Iran, ainsi que la poursuite par Téhéran d'un programme balistique en violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. (Belga)