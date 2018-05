Accord sur le nucléaire iranien - Trump annonce le retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien

(Belga) Le président américain Donald Trump a annoncé mardi le retrait des Etats-Unis de l'accord "désastreux" sur le nucléaire iranien et le rétablissement de sanctions contre Téhéran.

"J'annonce aujourd'hui que les Etats-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien" signé en 2015 avec les grandes puissances, a-t-il déclaré dans une allocution télévisée diffusée en direct depuis la Maison Blanche. "Dans quelques instants, je vais signer un ordre présidentiel pour commencer à rétablir les sanctions américaines liées au programme nucléaire du régime iranien. Nous allons instituer le plus haut niveau de sanctions économiques", a-t-il ajouté. Et "tout pays qui aidera l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires pourrait aussi être fortement sanctionné par les Etats-Unis", a-t-il averti. "Aujourd'hui nous avons la preuve définitive que la promesse iranienne était un mensonge", a-t-il encore dit, en qualifiant l'accord de "désastreux". Le président américain a aussi jugé que l'Iran méritait un "meilleur" gouvernement. "Le futur de l'Iran appartient à son peuple" et les Iraniens "méritent une nation qui rende justice à leurs rêves, qui honore leur histoire", a-t-il affirmé. (Belga)