Accord USA-talibans - Biden doit respecter l'accord pour le retrait des troupes américaines, selon les talibans

(Belga) Les talibans ont déclaré dimanche attendre du prochain gouvernement américain de Joe Biden qu'il respecte l'accord signé avec Washington pour le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan.

En février, l'administration du président Donald Trump a signé un accord avec les talibans qui entérine un retrait complet des troupes américaines d'ici mai-2021 en échange de garanties sécuritaires. Les insurgés doivent notamment empêcher les groupes djihadistes transnationaux tels qu'Al-Qaïda et l'Etat islamique d'opérer depuis l'Afghanistan. La victoire de M. Biden à la présidentielle a cependant ravivé les espoirs de nombreux civils qui pensent que le démocrate pourrait ralentir ce que beaucoup voient comme un retrait trop rapide des troupes américaines. Les talibans ont, eux, dit espérer que le gouvernement de M. Biden respecte l'accord signé à Doha. "Nous avons signé un accord avec le gouvernement américain, pas avec une seule personne", a expliqué Mohammad Naeem, un porte-parole du groupe. "Nous espérons que le processus en cours ne va pas être fragilisé, mais plutôt renforcé", a-t-il ajouté. Le départ des troupes étrangères a été l'un des éléments-clé des efforts de M. Trump pour mettre fin à la plus longue guerre de l'histoire des Etats-Unis. Comme prévu, l'armée américaine a déjà fermé plusieurs bases à travers le pays et retiré des milliers de soldats. L'accord, non ratifié par Kaboul - le gouvernement afghan a été exclu des négociations - a obligé le gouvernement afghan à libérer des milliers de prisonniers talibans, dont de dangereux criminels. Débutées le 12 septembre à Doha, "les négociations intra-afghanes en cours font partie de l'accord (avec Washington) et doivent continuer sans être affectées", a continué M. Naeem. Pendant ce temps, la violence n'a fait qu'augmenter à travers le pays, avec des attaques journalières menées par les talibans contre les forces afghanes. (Belga)