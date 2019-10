Accusations de harcèlement: un prix mexicain retiré à Placido Domingo

(Belga) Les organisateurs d'un prix mexicain de musique classique, le Premio Batuta, ont annoncé jeudi qu'ils renonçaient à distinguer le ténor espagnol Placido Domingo en raison des accusations de harcèlement sexuel qui pèsent sur lui.

A deux jours du gala de remise des prix à Mexico, le comité organisateur a indiqué à l'AFP que le prix prévu pour Placido Domingo ne lui serait pas remis tant que la situation du célèbre ténor, qui rejette les accusations portées contre lui, ne serait pas clarifiée. "Nous réitérons notre désir que cette situation soit rapidement élucidée au bénéfice de toutes les parties concernées et du monde de la musique classique", a déclaré le comité organisateur du Premio Batuta. Lors de la présente édition, "le prix ne sera pas remis au maestro Placido Domingo" et "nous attendrons que tout s'éclaircisse", ont-il dit. Nancy Seltzer, agent de la star mondiale de l'opéra, a déclaré par mail à l'AFP que Domingo n'avait de toute manière pas prévu d'assister à la cérémonie à Mexico. Le président du comité organisateur, René Platini, a au contraire assuré que le ténor avait dit qu'il viendrait à Mexico avant que n'apparaissent les accusations à son encontre. Après avoir renoncé à se produire au Metropolitan Opera de New York et vu plusieurs de ses représentations annulées dans d'autres villes des Etats-Unis, Placido Domingo, 78 ans, a quitté mercredi la direction de l'opéra de Los Angeles, qu'il occupait depuis 2003. "Les accusations récentes dont j'ai fait l'objet dans les médias ont engendré une atmosphère qui m'empêche d'être utile à cette entreprise que j'aime tant", a déclaré le ténor. Dans une enquête publiée en août par l'agence Associated Press, neuf femmes ont affirmé avoir été harcelées par le chanteur à compter de la fin des années 1980. Associated Press a publié le 7 septembre une seconde enquête affirmant qu'onze autres femmes, se disant elles aussi victimes, s'étaient manifestées. Alors que sa carrière américaine semble toucher à son terme, Placido Domingo continue à donner des spectacles à travers l'Europe. Ovationné cet été au festival de Salzbourg, en Autriche, et à Szeged, en Hongrie, il est attendu ces prochaines semaines à Zurich et à Moscou. (Belga)