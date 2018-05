Activité orageuse plus modérée, 5 départements en vigilance orange

Cinq départements ont été placés jeudi en vigilance orange liée aux orages, a indiqué Météo France, qui prévoit une activité orageuse "plus modérée" sur l'ensemble du pays après des records de foudre pour un mois de mai.

Les cinq départements concernés par cette vigilance à partir de jeudi 22H00 sont concentrés dans l'Est du pays (Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges) en raison de risques de fortes précipitations, voire de grêle, accompagnées d'une "forte activité électrique".

Mais le reste du pays devrait connaître jeudi "une activité orageuse plus modérée" que les jours précédents marqués par une activité précoce, a précisé à l'AFP le prévisionniste Emmanuel Demaël, évoquant toutefois des intensités "assez soutenues" sur le flanc est (Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté).

Mercredi, jusqu'à 42 départements avaient été placés en vigilance orange en raison d'un nouvel épisode orageux qui s'est terminé dans la nuit.

Mercredi, Météo-France a enregistré près de 20.000 impacts de foudre sur le territoire, ce qui porte à plus de 173.000 le cumul pour ce mois de mai digne d'un mois d'août.

"On fait plus que doubler le record de mai 2009 avec 84.000 impacts", a commenté M. Demaël. Du jamais vu pour un mois de mai depuis au moins 2000 et le début des recensements mis en place par Météo-France.

Selon le prévisionniste, la France devrait ensuite connaître vendredi "une accalmie sur le front des orages", avant une reprise de l'activité orageuse par l'Ouest pour le week-end.