"Bien dormi les filles?": Adam, Brook et Eve, une relation à 3... et une famille de 4 enfants

Les clichés des comédies romantiques se réalisent-ils dans la vraie vie ? La réalité est parfois plus surprenante.

Aux Etats-Unis, les histoires d'amour sont-elles toujours aussi idylliques que dans les comédies romantiques hollywoodiennes ? Dans le pays de la démesure, tous les extrêmes se côtoient. Des couples puritains ne jurent que par le mariage et s'opposent fermement à l'avortement. D'autres revendiquent une sexualité débridée et bouleversent les traditions. Quant aux célibataires, certains d'entre eux sont prêts à dépenser une fortune pour trouver l'amour. Reporters part à la rencontre de cette société pleine de paradoxes et dresse un portrait passionnant de l'amour à l'Américaine.