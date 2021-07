Affaire de la gifle: l'ambassadeur de Belgique à Séoul rappelé d'urgence par Sophie Wilmès après un nouvel incident

La ministre belge des Affaires étrangères Sophie Wilmès a souhaité mercredi un retour "toute affaire cessante" de l'ambassadeur de Belgique à Séoul, après un nouvel incident ayant impliqué la femme de ce dernier dans la capitale sud-coréenne.



Une source diplomatique à Bruxelles a confirmé à l'AFP l'information révélée par le site Politico.



Xiang Xueqiu, l'épouse de l'ambassadeur Peter Lescouhier, a eu une altercation lundi matin avec un balayeur dans un parc de Séoul.



Selon Politico, elle en est même "venue aux mains" parce qu'elle n'aurait pas supporté d'être importunée par un coup de balai "accidentel".



La dispute a en effet mal tourné, même s'il n'y a pas eu de plainte de la victime, a indiqué la source diplomatique belge.



"Etant donné cette situation nouvelle (...) la vice-Première ministre (et cheffe de la diplomatie belge, Mme Wilmès) a indiqué souhaiter un retour toute affaire cessante" de l'ambassadeur, ont fait savoir ses services dans un communiqué.



Sans s'exprimer sur les circonstances de l'incident, ils ont justifié cette décision par la volonté de la Belgique de "maintenir les excellentes relations entretenues avec la République de Corée".



Il s'agit du second incident impliquant l'épouse de M. Lescouhier en l'espace de trois mois à Séoul.



En avril, elle avait été accusée par la police sud-coréenne d'avoir frappé deux vendeuses qui la soupçonnaient de vol à l'étalage dans une boutique de vêtements.



L'ambassadeur lui-même avait déploré un geste "inacceptable", présentant des excuses pour "l'agression" dont sa femme a été l'auteur.



L'affaire avait fait grand bruit en Corée du Sud, un pays très respectueux des lois.



Et fin mai Sophie Wilmès avait annoncé "mettre fin cet été" au mandat de Peter Lescouhier, en poste à Séoul comme ambassadeur depuis 2018.



Il devait rentrer en Belgique ce mois-ci, selon la même source diplomatique interrogée mercredi. Mais la dispute du parc a pour conséquence d'écourter encore le séjour du couple.