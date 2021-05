Affaire de la GIFLE: l'ambassadeur de Belgique en Corée du Sud est finalement démis de ses fonctions

L'incident diplomatique, entre notre pays et l'un des pays les plus importants d'Asie, est clos, près de deux mois après la fameuse gifle, qui aura fait le tour du monde. Retour sur une affaire inhabituelle.

La Belgique peut se réconcilier avec la Corée du Sud. L'affaire de la gifle de la femme de l'ambassadeur belge dans ce riche pays d'Asie connait un épilogue attendu, mais qui a mis beaucoup de temps à être officialisé: le diplomate va quitter son poste cet été.

Rappel des faits: d'une gifle à un incident diplomatique

Vous l'avez probablement appris par RTL info: une gifle à Séoul est donc devenue un incident diplomatique en quelques semaines. Tout a commencé le 9 avril dernier, lorsque Xiang Xueqiu, 63 ans et femme de l'ambassadeur de Belgique en Corée du Sud (Peter Lescouhier), a violemment giflé la vendeuse d'un magasin. D'après les médias locaux, le personnel pensait que Xiang Xueqiu tentait de quitter l'établissement avec une tenue qu'elle venait d'essayer :

Comme nous l'avait expliqué Julian Quintart, un des rares Belges très connus en Corée du Sud (il a appris la langue et apparait régulièrement à la télévision), l'affaire a rapidement pris de l'ampleur. L'image de la Belgique a été touchée, "nos" grandes marques sur place (Galler, Stella Artois, Kipling, etc...) ont été partiellement "boycottées". En cause: le manque d'explications pour justifier le geste et la maladresse des excuses officielles (elles ont pourtant une grande importance dans ce pays). Et surtout: Xiang Xueqiu a profité de son immunité diplomatique (car elle est la femme de l'ambassadeur) pour ne pas devoir rendre de compte à la justice coréenne. Les Coréens ont vivement critiqué cette immunité 'étendue'. Autre élément important que Julian Quintart nous a rapporté: d'origine chinoise, Xiang Xueqiu a peut-être été victime du racisme 'anti chinois', très présent en Corée du Sud.

La femme de l'ambassadeur est allée s'excuser en personne

Depuis lors, la situation a fortement évolué, sans doute sous la pression des médias locaux et, on l'image, du SPF Affaires étrangères, dont dépend l'ambassadeur.

Le Service Public Fédéral nous explique, via un communiqué ce vendredi matin, "que Mme Xiang Xueqiu a pris l'initiative de rencontrer en privé les deux employés du magasin afin de s'excuser en personne pour son comportement inacceptable". Et si cette rencontre est si tardive, c'est parce que, toujours selon le SPF, "en raison de son hospitalisation, (elle) n'a pas pu avoir lieu plus tôt".

Autre évolution importante dans le dossier: l'immunité diplomatique de la femme de l'ambassadeur a finalement été levée. "Concernant l'enquête policière, le SPF Affaires étrangères peut confirmer que l'épouse de l'ambassadeur s'est rendue à la police dès que son état de santé le lui a permis. Sa pleine coopération avec la police a été garantie. À cette fin, son immunité diplomatique a été levée par le ministère belge des Affaires étrangères, sur demande de la police. La Belgique continuera bien entendu à coopérer avec les autorités coréennes".

Peter Lescouhier va quitter son poste

Troisième élément, essentiel dans le dossier: l'ambassadeur de Belgique en Corée du Sud va être démis de ses fonctions. "Il est apparu clairement que la situation actuelle ne lui permet pas de continuer à jouer son rôle de manière sereine. (...) La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès a décidé qu’il était dans l’intérêt de nos relations bilatérales de mettre fin au mandat de l’Ambassadeur Lescouhier en Corée du Sud cet été", précise le communiqué.

Le SPF Affaires étrangères conclut, de manière très diplomatique, en saluant la carrière de Peter Lescouhier. "Il a été ambassadeur de Belgique en Corée du Sud avec dévouement au cours des trois dernières années. Au cours de son mandat, il a contribué à une visite d'État très réussie en mars 2019".

Et en évoquant, toujours de manière très diplomatique, les excellentes relations entre les deux pays. "La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès et le SPF Affaires étrangères profitent de cette occasion pour souligner la longue histoire d'amitié, qui se traduit par des liens politiques et économiques forts entre la Belgique et la République de Corée. Cette année, nos pays célèbrent 120 ans de relations diplomatiques".