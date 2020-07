Ghislaine Maxwell va-t-elle révéler les secrets de Jeffrey Epstein et de son réseau international d'amis puissants?

Ghislaine Maxwell, l'ex-collaboratrice du financier défunt Jeffrey Epstein arrêtée la semaine dernière aux Etats-Unis pour trafic de mineures, a été transférée vers une centre pénitentiaire à Brooklyn, New York lundi, selon le bureau fédéral des prisons américain, cité par l'agence de presse dpa.

Ghislaine Maxwell, naturalisée américaine, a été arrêtée aux USA dans le New Hampshire jeudi avant d'être transférée à Brooklyn. Le bureau a refusé de commenter si cette femme de 58 ans était sous surveillance ou non. Cette figure britannique de la jet-set, naturalisée américaine, a été arrêtée aux USA dans le New Hampshire jeudi. Le FBI avait discrètement suivi ses mouvements, ont indiqué les autorités durant une conférence de presse.

Mme Maxwell est accusée d'avoir aidé M. Epstein à attirer de jeunes filles dans le trafic de ce dernier. L'acte d'accusation rendu public jeudi établit que Maxwell a aidé à "recruter, conditionner et finalement abuser" des filles dont certains n'avaient que 14 ans. L'intéressée nie les faits.

La collaboratrice devrait comparaître pour la première fois devant un juge fédéral new-yorkais vendredi. Habituée aux luxueuses résidences et aux jets privés, cette femme qui risque désormais 35 ans de prison dispose, selon les procureurs, de plus de 15 comptes en banque, aux Etats-Unis et à l'étranger, dont le solde total a atteint jusqu'à 20 millions de dollars depuis 2016.

Le début d'une affaire aux retombées dévastatrices pour un grand nombre de personnalités

D’autres révélations parues ce matin en exclusivité dans le DailyMail laissent penser que cette affaire n’est qu’au début d’un énorme tremblement de terre pour de nombreuses figures importantes ayant côtoyé Epstein.

"Ghislaine Maxwell a une cachette secrète dans laquelle elle a caché des "sex tapes" appartenant au milliardaire Jeffrey Epstein. Elle utilisera ces images si cela s’avère nécessaire. Cela a toujours été sa police d'assurance", assure un ancien ami au DailyMail.com.

La mondaine britannique était sans doute l'amie la plus proche d'Epstein et elle aurait agi en tant que "maquerelle", accusée d'avoir fourni des filles mineures au milliardaire, qui aurait gardé des preuves de ses actes sexuels pervers contre les mineurs.

Lorsque les autorités ont fait une descente dans la maison d'Epstein située à Manhattan après son arrestation en juillet dernier, ils y ont trouvé effectivement des milliers de photos à caractère pornographique qui comprenaient des images de filles mineures et un coffre-fort rempli de disques compacts étiquetés "filles nues", selon les autorités.

Une femme rusée

Un ancien ami de Ghislaine Maxwell s’est confié au Daily Mail. Il révèle que la Britannique n’était pas tout à fait sous l’emprise d’Epstein : "Ghislaine a toujours été aussi rusée que possible. Elle n'allait pas être avec Epstein toutes ces années sans se constituer une assurance."

"Sa cachette secrète contenant ces vidéos compromettantes sera sans doute sa carte maîtresse pour éviter la prison si les autorités sont prêtes à faire des tractations. Elle a des copies de tout ce que les connaissances d'Epstein ont fait dans ses demeures."

Et d’ajouter: "Si Ghislaine doit tomber, elle prendra soin d’emmener avec elle, tout ceux qui étaient mêlés à ce réseau."

L'ancien ami poursuit: "Non seulement Epstein aimait se filmer avec des filles mineures, mais il s’assurait de garder des souvenirs de ses "amis", ses hommes riches et puissants qui profitaient de ses largesses. "Je parie n'importe quoi, qu'une fois qu'il sera révélé que Ghislaine détient ces enregistrements, plusieurs hommes très puissants vont trembler dans leurs bottes en cuir italiennes. Ghislaine s'est assurée de conserver soigneusement toutes ces clés USB. Elle sait où toutes ces preuves sont enterrées et elle utilisera tout ce qu'elle possède pour sauver sa propre peau."

Au lendemain du suicide d'Epstein en août dernier, le New York Times a publié un compte rendu du journaliste James B. Stewart qui avait interviewé Epstein en août 2018. Au cours de leur conversation, Jeffrey Epstein avait déclaré à Stewart qu'il avait des dossiers sur ses célèbres invités, "Certains d'entre eux sont potentiellement dommageables ou embarrassants, y compris des détails sur leurs propensions sexuelles supposées et leur consommation de drogues récréatives".

Un réseau international d'amis puissants

En demandant au juge de refuser sa libération sous caution, les procureurs ont fait valoir qu'elle représentait un risque de fuite, car elle avait un vaste réseau international d'amis puissants. Maxwell est indéniablement lié à certaines des personnes les plus riches et les plus influentes du monde. Pendant des décennies, elle a été photographiée aux soirées de la haute société de New York et à Londres, posant avec des actrices, des mannequins et des magnats de la technologie, notamment Elon Musk et Naomi Campbell.

Maxwell a même été photographiée à plusieurs reprises avec ce qui était alors le futur président Donald Trump et son épouse Melania. Ghislaine était très proche de l'ancien président Bill Clinton. Ce dernier a voyagé à plusieurs reprises sur le jet privé d’Epstein, surnommé tristement le Lolita Express. Ghislaine faisait partie des convives au mariage de la fille de Bill Clinton, Chelsea, en 2010. Mais l’ami le plus proche de Ghislaine Maxwell est sans aucun doute le prince Andrew, fils de la Reine d’Angleterre, photographié à ses côtés au fil des ans.

Une nouvelle demeure et un nouvel amant

Dans une photo récemment publiée par The Telegraph, Ghislaine pose avec l'acteur Kevin Spacey sur les trônes de la reine Elizabeth et du prince Philip lors d'une visite privée du palais de Buckingham organisée par le duc d'York. Elle sourit également à l'arrière-plan d'une photo prise dans son appartement à Londres, où le prince Andrew pose avec sa main autour de la taille de l'adolescente Virginia Roberts Giuffre. La mineure d'âge a affirmé qu'elle avait eu des relations sexuelles avec le prince Andrew sous la direction de Maxwell et Epstein. Andrew a nié avec véhémence toute plainte contre lui.

Jeudi dernier, le mode de vie luxueux de l’ancienne maquerelle s'est effondré d’un coup quand le FBI l'a pêchée, recluse dans sa maison de 1 million de dollars dans la paisible ville de Bradford, dans l'état du New Hampshire. Elle avait acheté la propriété en décembre pour 1 million de dollars en espèces, en utilisant une entreprise qui aurait des liens avec son riche amant Scott Borgerson.

Les procureurs fédéraux ont déclaré qu'ils savaient que Maxwell se cachait en Nouvelle-Angleterre depuis juillet dernier, lorsque Epstein a été arrêté. L'été dernier, le Daily Mail l'avait retrouvée au domicile du PDG de la technologie, Borgerson, à Manchester, au bord de l'eau.