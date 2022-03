Affaire Jubillar: énième demande de mise en liberté du mari

Pour la quatrième fois en neuf mois, les avocats de Cédric Jubillar plaident mardi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse la mise en liberté de celui qui est accusé du meurtre de son épouse Delphine.

Le peintre-plaquiste de 34 ans, écroué depuis le 18 juin 2021, nie toute implication dans la disparition de sa femme dont le corps n'a pas été retrouvé.

"Plus le temps passe et plus on a de l'espoir qu'il soit remis en liberté", affirme à l'AFP l'un de ses avocats, Alexandre Martin, pointant "l'absence d'éléments probants" pour le maintenir en détention.

Des fouilles de grande ampleur menées pendant trois semaines fin janvier-début février près de la maison du couple à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, n'ont rien donné.

"Déjà qu'il n'y avait pas grand chose, il reste moins que pas grand chose", estime l'avocat du détenu.

Les enquêteurs s'étaient orientés sur les environs d'une ferme, après des déclarations d'un voisin de cellule de Cédric Jubillar à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse. Selon lui, M. Jubillar lui a dit avoir enterré le corps de son épouse aux abords d'une ferme de ce hameau.

"Les fouilles ont démontré que (ses affirmations) étaient finalement fausses", souligne Me Martin.

Cédric Jubillar avait été entendu à ce sujet le 11 février par les juges, ses avocats dénonçant "un interrogatoire sur du vide, qui met en évidence l'état de perdition dans lequel se retrouve l'accusation".

Lundi, au-dessus de Cagnac-les-Mines, les gendarmes ont poursuivi leur recherche de l'infirmière à l'aide de drones spéciaux susceptibles de déceler des modifications de la structure du sol, éventuellement causées par la décomposition d'un corps.

Au moment de la disparition de l'infirmière de 33 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, le couple était en instance de divorce. Les enquêteurs privilégient la thèse d'une violente dispute au cours de laquelle Cédric l'aurait tuée, avant de dissimuler son corps.