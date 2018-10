Affaire Khashoggi: Pompeo voit un "engagement sérieux" des Saoudiens à rendre des comptes

(Belga) Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est montré confiant mardi dans les engagements des Saoudiens à rendre des comptes dans l'affaire de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi, dont ils assurent ne pas être responsables.

"J'estime à l'issue de ces rencontres qu'il y a un engagement sérieux à déterminer tous les faits et à rendre des comptes, y compris établir la responsabilité de dirigeants et de hauts responsables d'Arabie saoudite", a déclaré M. Pompeo dans un communiqué après une journée de rencontres à Ryad. Se faisant l'écho de tweets du président américain Donald Trump qui s'est invité par téléphone au diner de M. Pompeo et du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le chef de la diplomatie américaine a expliqué que les Saoudines "démentaient énergiquement savoir quoi que ce soit sur ce qui s'est passé dans leur consulat à Istanbul." Mais le prince "s'est engagé à ce que le travail du procureur fournisse au monde entier une explication complète et définitive en toute transparence", a ajouté M. Pompeo, précisant que les discussions avaient eté "directes et franches". "J'ai souligné l'importance de mener une enquête approfondie, transparente et rapide, et les dirigeants saoudiens s'y sont engagés", a-t-il assuré. Le journaliste Jamal Khashoggi a disparu après son entrée au consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre. M. Khashoggi s'était exilé aux Etats-Unis l'année dernière, redoutant une arrestation après avoir critiqué certaines décisions du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et l'intervention militaire de Ryad au Yémen. (Belga)