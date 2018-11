Affaire Nassar: la fédération américaine de gymnastique en passe d'être destituée par l'USOC

Le Comité Olympique américain (USOC) a engagé une procédure pour retirer à la Fédération américaine de gymnastique (USAG) son statut d'instance dirigeante de la discipline, à la suite du scandale lié à l'affaire Nassar, selon un communiqué diffusé lundi.

"Aujourd'hui, le Comité olympique américain a déposé une plainte contre US Gymnastics, visant à révoquer l'USAG en tant que membre du Conseil d'administration national de l'USOC", a déclaré la directrice générale de l'USOC, Sarah Hirshland.

Dans une lettre ouverte adressée aux gymnastes américaines, Sarah Hirshland a déclaré que USA Gymnastics n'avait pas réussi à "changer sa philosophie, à reconstruire son leadership et à servir efficacement ses membres".

"Vous méritez mieux", a déclaré Hirshland aux gymnastes dans sa lettre.

La Fédération américaine de gymnastique est depuis plusieurs mois dans la tourmente, à la suite de l'affaire Nassar, ce médecin qui a agressé sexuellement des centaines de gymnastes pendant plusieurs décennies.

Les victimes de Larry Nassar avaient notamment regretté que les dirigeants de leur fédération n'aient pas tenu compte de leurs témoignages et mises en garde, face aux agissements de l'ancien médecin de l'équipe féminine des Etats-Unis.

Larry Nassar a été condamné en début d'année à plusieurs lourdes peines de prison pour avoir agressé au moins 265 victimes, la plupart mineures, sous couvert de traitements médicaux.

- "Pas une décision facile" -

Depuis le début de cette affaire, l'une des plus graves de l'histoire du sport américain et mondial, USA Gymnastics n'a plus de président. Une directrice par intérim, nommée le 12 octobre, a démissionné après quatre jours seulement.

Mme Hirshland a précisé que l'USOC avait pris sa décision après de longues délibérations. "Nous nous trouvons face à une situation où il n'y pas de solution parfaite. Le fait de chercher à destituer l'USAG n'a pas été une décision facile", a-t-elle expliqué.

"À court terme, nous devons travailler pour que les gymnastes de l'USAG aient le soutien nécessaire pour exceller sur et hors des salles de sport. Nous échaffaudons des plans pour faire exactement cela", a expliqué la directrice générale de l'USOC.

Cette décision intervient deux jours après les Mondiaux de gymnastique de Doha, qui ont vu le triomphe de la gymnaste américaine Simone Biles, qui est montée sur les six podiums proposés: quatre titres mondiaux -concours par équipes, concours général, saut, sol-, une première médaille -en argent- aux barres asymétriques, et une de bronze à la poutre.

La jeune femme avait révélé en janvier qu'elle faisait partie des victimes de Nassar.