Affrontements entre migrants à Calais: un Afghan recherché

Des migrants et une voiture de police à Calais, le 3 mars 2017PHILIPPE HUGUEN

La police recherchait vendredi un ressortissant afghan qui aurait été particulièrement impliqué dans l'un des violents affrontements survenus la veille à Calais, a-t-on appris vendredi de source policière.

Cet homme, âgé de 37 ans, est suspecté d'être l'auteur de coups de feu sur des Erythréens tout près de l'hôpital de Calais où avait lieu une distribution de repas vers 15H30, avait rapporté une source proche du dossier jeudi soir.

Quatre migrants, qui seraient âgés de 16 à 18 ans et de nationalité érythréenne, avaient alors été blessés par balle, selon le parquet de Boulogne-sur-Mer interrogé jeudi par l'AFP.

Tous les quatre étaient toujours entre la vie et la mort vendredi, selon une source proche du dossier. Ils ont été touchés aux cervicales, au thorax, à l'abdomen (pour le plus gravement atteint) et à la moelle épinière.

Les trois rixes successives qui se sont produites entre Afghans et Erythréens jeudi après-midi et en début de soirée ont fait 21 blessés, selon les pompiers. Cinq ont été atteints par balle.