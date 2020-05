Afghanistan: attaque contre un hôpital à Kaboul

Des hommes armés ont attaqué un hôpital dans la capitale afghane Kaboul mardi matin, ont indiqué une source officielle et un médecin qui a pu fuir les lieux.

"Vers 10h plusieurs hommes armés ont attaqué un hôpital dans le district de police 13", a déclaré une porte-parole du ministère de l'Intérieur, Marwa Amini, précisant que les forces spéciales afghanes se trouvaient sur les lieux.

"Nous savions que nous étions attaqués et avons donc fui le bâtiment", a raconté à l'AFP un pédiatre sur place. "L'hôpital était rempli de patients et de médecins, et c'était la panique totale à l'intérieur", a-t-il ajouté sous couvert d'anonymat.

L'hôpital public se trouve à Dasht-e-Barchi, quartier de l'ouest de la capitale habité par la minorité chiite Hazara, plusieurs fois ciblée par la branche afghane de l'Etat Islamique ces dernières années.

L'ONG Médecins sans frontières soutient une unité de soins maternels au sein de l'hôpital d'une capacité de 300 lits.

En mars 2017, l'organisation Etat Islamique revendiqué une attaque contre un hôpital militaire à Kaboul, durant laquelle des hommes déguisés en docteurs avaient tué des dizaines de personnes.

L'attaque de mardi, toujours en cours plusieurs heures après avoir commencé, intervient un jour après l'explosion successive de quatre mines dans le nord de la capitale, qui a blessé quatre civils, dont un enfant selon la police.

Cette précédente attaque a été revendiquée par l'EI selon l’organisme américain de surveillance des mouvements extrémistes SITE.

Ces derniers mois, le groupe jihadiste a été fortement affaibli par des attaques des forces afghanes et américaines, ainsi qu'une offensive des talibans contre leurs combattants.

La branche afghane de l'EI reste cependant capable de lancer des attaques majeures dans les centres urbains.