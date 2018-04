Afghanistan: attentat-suicide à Kaboul, des morts et des blessés

(Belga) Un attentat-suicide dimanche à Kaboul contre un centre administratif délivrant les cartes d'inscription sur les listes électorales a fait au moins 4 morts et 15 blessés, selon un premier bilan, ont rapporté des sources responsables à l'AFP. L'agence de presse allemande cite un porte-parole du ministère de la santé qui avance le chiffre de 7 morts et 35 blessés.

"Les gens étaient rassemblés pour récupérer leur tazkira (carte d'identité), l'explosion s'est produite à l'entrée. C'était un kamikaze", a déclaré le chef de la police de Kaboul, Dawood Amin. L'attentat s'est produit dans l'ouest de la capitale afghane, dans le quartier majoritairement chiite de Dasht-e-Barchi. Sur Twitter, les riverains font état de "nombreuses ambulances se ruant sur place". C'est la première attaque enregistrée à Kaboul contre un centre préparant les listes électorales pour les législatives du 20 octobre depuis le début des inscriptions le 14 avril. Cette semaine, trois employés de la commission électorale (IEC) et deux policiers avaient été enlevés dans la province de Ghor (centre) et libérés 48 heures plus tard après intervention des anciens. Les responsables locaux avaient accusé les talibans. (Belga)