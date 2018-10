Afghanistan: cinq morts dans un attentat-suicide

(Belga) Au moins cinq personnes ont été tuées samedi dans un attentat-suicide visant des policiers et des ouvriers dans le centre de l'Afghanistan, ont indiqué des sources officielles.

L'explosion d'une voiture piégée, revendiquée aussitôt par les talibans, a également blessé 12 personnes à Maidan Shar, capitale de la province de Wardak, a indiqué le porte-parole de la police provinciale, Hekmatullah Durrani. Le porte-parole du gouverneur de la province, Abdul Rahman Mangal, a lui fait état de six morts. L'explosion est survenue lorsqu'un autobus transportant des policiers entrait dans une caserne. Deux policiers et trois ouvriers font partie des victimes. Les blessés sont tous des ouvriers, a précisé M. Durrani. Dans un message de revendication sur un réseau social, Zabiullah Mujahid, porte-parole des talibans, a indiqué que "des dizaines de policiers ont été tués dans l'explosion". Cet attentat survient alors que d'intenses activités diplomatiques menées par les Etats-Unis tentent de convaincre le groupe insurgé de négocier la fin de 17 années de guerre dans le pays. Dans un apparent geste d'apaisement, un haut responsable taliban, Abdul Ghani Baradar, ex-numéro deux de la rébellion islamiste qui avait aidé le mollah Omar, décédé en 2013, à fonder le mouvement taliban, a été libéré mercredi par les autorités pakistanaises. Sa libération intervient après la rencontre, le 12 octobre au Qatar, entre une délégation talibane et le nouvel émissaire américain pour la paix en Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Vendredi, l'armée de l'air afghane a bombardé plusieurs positions des talibans dans la province de Kandahar, où se déroule le scrutin législatif, une semaine après le reste du pays. "56 talibans ont été tués", a indiqué Badshah Khan, chef de la police du district de Shah Wali Kot. "Nous avions planifié cette opération avant le vote" car "des renseignements indiquaient que les talibans prévoyaient de mener des attaques samedi", a déclaré le porte-parole de la police de Kandahar, Zia Durrani. Il a également annoncé qu'un "véhicule transportant 10 combattants talibans et un grosse quantité d'explosifs" a été la cible d'un bombardement dans la nuit de vendredi à samedi, dans le même district. (Belga)