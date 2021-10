Afghanistan: des talibans tuent deux personnes pour avoir mis de la musique à un mariage

Des combattants talibans ont abattu deux invités à un mariage pour avoir joué de la musique, ont indiqué samedi des responsables locaux et des témoins, un acte condamné par le gouvernement des talibans.



L'un des proches des victimes a indiqué que des miliciens talibans avaient ouvert le feu lors d'un mariage organisé dans la ville de Sorkhood (est) parce que des invités avaient été pris en train d'écouter de la musique afghane, tuant deux personnes et en blessant deux autres.



"Les jeunes hommes ont mis de la musique dans une pièce séparée, trois talibans sont arrivés et ont ouvert le feu sur eux. Les deux blessés sont dans un état grave", a déclaré ce témoin.



Qazi Mullah Adel, porte-parole du gouvernorat de la province de Nangarhar, a confirmé l'incident, sans donner plus de détails.



A Kaboul, le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid, n'a pas confirmé l'authenticité de l'incident, mais a ajouté que les talibans s'opposaient à ce type d'exactions.



"Une enquête est en cours. Pour l'instant, on ne sait pas comment cela s'est passé", a-t-il déclaré, suggérant qu'il pouvait s'agir d'une "affaire personnelle".



"Dans les rangs de l'Émirat islamique, personne n'a le droit de détourner quelqu'un de la musique ou de quoi que ce soit, seulement d'essayer de le persuader. C'est la manière de faire", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.



"Si quelqu'un prend sur lui de tuer une personne, même s'il s'agit de nos hommes, c'est un crime et nous le présenterons devant les tribunaux et il devra faire face à la loi".



Toute musique profane avait été bannie par les talibans lors de leur précédent régime (1996-2001).



Si le nouveau gouvernement islamiste n'a pas encore légiféré à ce sujet, il considère toujours l'écoute de musique non religieuse comme contraire à sa vision de la loi islamique.