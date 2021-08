Afghanistan: deux Belges blessés à Kaboul

Deux Belges ont été blessés à Kaboul, a-t-on appris lundi de source diplomatique. L'un d'eux, originaire de Bruxelles, l'a été à la suite de l'attentat perpétré jeudi et est soigné dans un hôpital de la ville. L'autre personne a également été blessée près de l'aéroport mais pas dans cet attentat, a-t-on précisé sans donner d'autre détail.

Des roquettes au-dessus de Kaboul à la veille du départ des troupes américaines

Des roquettes ont été tirées lundi matin vers l'aéroport de Kaboul, à la veille du départ prévu d'Afghanistan, après 20 années de présence, de l'armée américaine qui procède à ses dernières évacuations sous la menace d'attentats du groupe jihadiste État islamique.



Le président américain Joe Biden a fixé à mardi l'échéance pour retirer les dernières troupes américaines d'Afghanistan où elles étaient entrées en 2001 pour chasser du pouvoir les talibans, en raison de leur refus de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, après les attentats du 11 septembre.

Évacuation express

Deux décennies plus tard, les talibans ont profité du progressif retrait américain ces derniers mois et de l'effondrement des forces de sécurité afghanes pour entrer dans Kaboul le 15 août et reprendre le pouvoir, après une offensive militaire éclair non anticipée par Washington. Le retour des islamistes au pouvoir a obligé les Occidentaux à évacuer dans la précipitation depuis l'aéroport de Kaboul leurs ressortissants et des Afghans susceptibles de subir des représailles de la part des talibans, notamment pour avoir travaillé pour les forces étrangères.