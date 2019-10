Afghanistan : Etats-Unis et talibans devraient bientôt reprendre le dialogue

(Belga) Les Etats-Unis et les talibans devraient reprendre les pourparlers de paix dans les prochaines semaines, ont indiqué mardi des sources concordantes à l'agence de presse allemande DPA. Le dialogue avait été suspendu par le président américain Donald Trump début septembre.

Selon l'une de ces sources, qui s'exprime sous couvert de l'anonymat, les négociations de paix devraient reprendre dans moins de quatre semaines et repartir de là où elles avaient été interrompues. L'information a été confirmée par un député du parti de Gulbuddin Hekmatyar, ancien leader insurgé devenu chef de la formation Hezb-e-Islami après avoir renoncé à la lutte armée et signé un accord de paix avec le gouvernement afghan en septembre 2016. Les Etats-Unis et les talibans étaient sur le point de signer un accord lorsque le président américain Donald Trump a interrompu les discussions après la mort de deux soldats de l'Otan dans l'explosion d'une bombe revendiquée par les talibans, le 5 septembre à Kaboul. Une première mouture de cet accord prévoyait le retrait d'Afghanistan de 5.000 soldats américains dans un délai de 135 jours. En échange, les talibans s'engageaient à entrer en négociations avec le gouvernement afghan. Les Etats-Unis ont engagé il y a un an des négociations directes et inédites avec les talibans, qu'ils ont chassés du pouvoir en Afghanistan dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, perpétrés par le groupe Al-Qaïda. (Belga)