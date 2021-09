Afghanistan : il y a 20 ans, jour pour jour, le commandant Massoud se faisait tuer

(C) EPA

Au milieu du chaos provoqué par la récente reprise du pouvoir des Talibans en Afghanistan, beaucoup d’Afghans doivent sans doute se souvenir avec nostalgie du Commandant Massoud, héros de guerre, qui rêvait d’un Afghanistan sans talibans et très apprécié au-delà des frontières du pays. Peu avant sa mort, le 5 avril 2001, le Commandant Massoud avait été invité par la Présidente du Parlement européen, Nicole Fontaine à exposer la situation de son pays aux parlementaires européens dans sa qualité de Vice-président de l’Etat islamique d’Afghanistan. Il avait alors mis en garde le monde contre la menace des Talibans et d’Al-Qaïda. Menace qui s‘est avérée réelle.

Le 9 septembre 2001, son assassinat fait la une des journaux dans le monde, lui qui était le dernier commandant afghan résistant aux talibans dans la région du Panchir, vallée du Nord-est de l’Afghanistan. Mais le groupe terroriste islamiste, soutien logistique des talibans, décide de passer à l’offensive. Alors que le commandant Massoud, surnommé le Lion du Panchir, et sa troupe étaient acculés par les talibans, il meurt tragiquement d’une attaque à la ceinture explosive par deux terroristes d’Al-Qaïda s’étant fait passer pour des journalistes. Le poète et diplomate afghan, Masood Khalili, présent lors de l’attentat n’hésitera pas à dire que le commandant Massoud, son ami, lui a sauvé sa vie en lui glissant un passeport dans la poche qui avait empêché de nombreux éclats de bombe d’atteindre son cœur. Cependant, le rescapé a perdu un œil et garde de lourds stigmates du aux éclats de bombe.

Le 11 septembre 2001, deux jours après, Al-Qaïda plonge le monde dans une journée noire : ce sont les attaques terroristes du Wall Street Center qui feront 2753 morts. Rappelons qu’à ce jour, il y a toujours plus de 1000 victimes qui n’ont pas encore été identifiée.

Mais comment le commandant Massoud est devenu une légende pour beaucoup ?

En 1978, l’URSS envahissait l’Afghanistan. Mais ce n’était sans compter sur Ahmed Chah Massoud, qui a fomenté une guérilla à partir de 1980 dans la région du Panchir et qui réussit à provoquer l’abandon progressif des troupes russes en Afghanistan notamment en leur volant des armes et en empêchant l’approvisionnement en carburant de Kaboul sous occupation ennemie. En 1989, l’URSS se retire définitivement déclenchant une guerre de pouvoir sanglante entre Talibans et les troupes du Lion de Panchir.