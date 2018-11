Afghanistan: l'émissaire américain revient, les talibans intensifient leurs attaques

(Belga) Les talibans ont intensifié dimanche leurs attaques dans une zone au sud-est de l'Afghanistan peuplée par la minorité hazara, alors que l'envoyé spécial américain Zalmay Khalilzad revient à Kaboul pour tenter de persuader les insurgés de mettre un terme à 17 ans de guerre.

Des combats très tôt dimanche dans le district de Jaghori de la province de Ghazni ont fait 25 morts, dont 15 membres des forces spéciales afghanes et 10 civils, a déclaré Ahmad Khan Sirat, le porte-parole de la police provinciale. Six autres militaires et huit civils ont été blessés, a-t-il ajouté. L'information n'a pu être confirmée par une autre source dans cette province où les communications sont mauvaises. Un porte-parole du ministère afghan de la Défense à Kaboul, sollicité par l'AFP, n'a pas décroché son téléphone. Le porte-parole des talibans Zabiullah Mujahid a fait savoir via la messagerie WhatsApp que 22 commandos afghans avaient été tués et "de nombreux" autres blessés. Les combats font rage à Jagori depuis mercredi, faisant craindre des violences ethniques. La plupart des Hazaras sont de confession chiite, contrairement aux talibans qui sont sunnites et pour la plupart d'ethnie pachtoune, et qui ont été accusés de violations des droits de l'Homme à leur encontre lors leur passage au pouvoir entre 1996 et 2001. Kaboul a envoyé des forces spéciales dans ce district pour épauler les milices hazara pro-gouvernementales. Les talibans ont nié cibler "une race, une ethnie ou une confession en particulier". Ces combats interviennent alors que l'envoyé spécial américain pour la paix en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, est de retour dans le pays, où il a rencontré samedi le président Ashraf Ghani. M. Khalilzad se rendra également au Pakistan, aux Emirats arabes unis et au Qatar, où les talibans ont un bureau politique. Des représentants des insurgés ont rencontré ce diplomate américain en octobre à Doha. Vendredi, une rencontre internationale sur l'Afghanistan s'est tenue à Moscou, à laquelle des émissaires talibans ont participé. Si le gouvernement afghan a boycotté cette réunion, le Haut conseil pour la paix, en charge des efforts de réconciliation avec les rebelles, a envoyé une délégation en Russie. Le contrôle du gouvernement de Kaboul sur le territoire afghan est tombé à son plus bas niveau depuis trois ans ces derniers mois, alors que les services de sécurité subissaient des pertes record, selon un rapport américain publié début novembre. (Belga)