Afghanistan: la Belgique met fin aux évacuations depuis l'aéroport de Kaboul

Le gouvernement a décidé de mettre un terme aux évacuations depuis l'aéroport de Kaboul, "au vu de l'évolution de la situation en Afghanistan et en accord avec les autres partenaires européens", a indiqué mercredi soir le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo dans un communiqué. Cinq vols ont encore pu être opérés entre Kaboul et Islamabad ce mercredi.



"Depuis 21h30 (heure belge), tout le personnel de l'opération Red Kite et les personnes évacuées sont rassemblées à Islamabad. La Belgique poursuivra le rapatriement vers notre pays des personnes évacuées et du contingent de l'opération Red Kite dans les prochains jours."

Une conférence de presse est prévue jeudi matin en présence du Premier ministre, de la vice-Première Ministre et ministre des Affaires Etrangères Sophie Wilmès, de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder et du secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi.