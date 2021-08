Les évacuations par avion se poursuivent pour les Belges et ayants droits. Deux avions sont arrivés ce lundi matin en Belgique, tandis que plusieurs centaines de personnes sont déjà arrivées dimanche. De nouvelles rotations doivent avoir lieu entre Kaboul et Islamabad ce soir.

Les évacuations se font dans le cadre de l'opération "Red Kite" lancée par le gouvernement fédéral pour permettre à des centaines de personnes de quitter l'Afghanistan, pays tombé aux mains des talibans. Les avions qui sont arrivés en Belgique ce lundi se sont arrêtés à l'aéroport militaire de Melsbroeck.

Dans le RTL INFO 19h, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, détaillait les opérations de rapatriement.

La situation est extrêmement chaotique et volatile

L'armée allemande a déployé deux hélicoptères armés à Kaboul en intervenant notamment en dehors de l'enceinte de l'aéroport international. La ministre de la Défense nous explique qu'aucune mission organisée de ce type n'est prévue par la Défense belge. "Pour le moment, il n'y a plus aucun pays qui va rechercher des personnes en dehors de l'aéroport. Actuellement, nous renforçons notre capacité militaire. Sur place, plus d'une centaine de militaires sont présents. D'autres sont arrivés hier soir et d'autres encore rejoindrons Islamabad à partir de demain. La situation est extrêmement chaotique et volatile. Nous évaluons toutes les options possibles. Si c'est faisable et souhaitable, nous prendrons d'autres mesures. A ce stade, nous conseillons toujours aux personnes de se rendre à l'aéroport de Kaboul", justifie la Ministre, interrogée par Simon François.

700 personnes évacuées par les avions belges

Les talibans ont mis en garde les Etats-Unis contre le maintien envisagé de forces américaines en Afghanistan au-delà de la date prévue du 31 août. Une date de retrait est-elle réellement envisageable? "Comme d'autres nations, nous préférerions que ça puisse se prolonger mais nous travaillons sur base de cette date du 31 août. Ce pourquoi nous multiplions les rotations avec nos C130", a expliqué Ludivine Dedonder.

Jusqu'à présent, 700 personnes ont été évacuées par des avions militaires belges. "Ces 700 personnes sont des Belges ou ayants droits, mais ce sont également des personnes des Pays-Bas, du Danemark. Sur place, ces nations sont Islamabad. Nous avons décidé de travailler en collaboration étroite. Ce qui signifie que dans nos avions, nous pouvons prendre ces ces nationalités, tout comme leurs avions peuvent transporter des Belges", a précisé la Ministre.