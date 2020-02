Afghanistan: "la réduction de la violence est respectée", selon Pompeo

(Belga) Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a estimé mardi que la trêve partielle entamée samedi entre les Etats-Unis, les forces afghanes et les talibans était "respectée", se disant confiant quant à la signature d'un accord avec les insurgés.

"La réduction de la violence est respectée, de manière imparfaite, mais ça fonctionne", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Washington. Il a estimé que l'Afghanistan, et les Etats-Unis qui y interviennent militairement depuis 2001 et souhaitent retirer leurs troupes, étaient à la veille d'une "énorme opportunité politique". Cette trêve partielle est entrée en vigueur samedi et doit ouvrir la voie, si elle est respectée, à la signature samedi à Doha d'un accord inédit entre le gouvernement américain et les talibans. Cet accord permettrait à l'armée américaine d'entamer son retrait progressif, en échange d'un engagement contreterroriste des rebelles et de l'ouverture de négociations de paix interafghanes. Mike Pompeo n'a pas souhaité prendre parti dans la dispute née de l'élection présidentielle afghane, remportée officiellement par le sortant Ashraf Ghani, dont la victoire est toutefois contestée par le chef de l'exécutif Abdullah Abdullah. Washington n'a toujours pas félicité le président réélu. "Il y a une Constitution afghane, nous voulons nous assurer qu'elle soit respectée", avec des élections "libres et justes", s'est-il borné à dire. Sans dire de quel camp il parlait, il a en revanche mis en garde tous ceux qui "veulent faire dérailler" le processus de paix, car ils ont "tout intérêt à préserver le statu quo": "nous n'allons pas les laisser faire". (Belga)