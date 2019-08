Afghanistan: le bilan de l'attentat contre un mariage grimpe à 80 morts

(Belga) Le nombre de personnes tuées lors d'un attentat suicide commis samedi soir lors d'une fête de mariage à Kaboul est monté à 80, a indiqué le ministère de l'Intérieur afghan mercredi.

Un certain nombre de blessés graves ont en effet succombé à leurs blessures, selon le porte-parole du ministère. Un bilan précédent établi par ce même ministère dimanche faisait état de 63 morts et 182 blessés. Les jeunes mariés ont survécu à l'attaque, qualifiée de "barbare" par le président Ashraf Ghani. L'attentat, revendiqué par le groupe terroriste Etat islamique (EI), a été condamné par les talibans. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans la capitale afghane depuis le début de l'année. (Belga)