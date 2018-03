Afghanistan : le commandant des forces américaines presse les talibans de négocier

Le commandant des forces américaines et de l'Otan en Afghanistan, le général John Nicholson, a conseillé mercredi aux talibans de participer aux pourparlers de paix proposés fin février par le président afghan Ashraf Ghani.

"C'est probablement le meilleur moment pour eux de tenter une négociation, car cela ne va pas cesser d'empirer pour eux", a-t-il indiqué à des journalistes accompagnant le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis sur la base aérienne de Bagram, au nord de Kaboul.

"Dans l'esprit des talibans, ils voient ce qui arrive. Et les capacités (de l'armée afghane) vont augmenter", a-t-il remarqué, alors que les insurgés comme les troupes américaines se préparent à une nouvelle saison de combats qui s'annonce intense.

Le président Ghani a proposé fin février des pourparlers de paix aux talibans : ceux-ci pourraient notamment être reconnus en tant que parti politique s'ils acceptent un cessez-le-feu et reconnaissent la Constitution de 2004.

Alors que les insurgés refusent officiellement toute discussion avec le gouvernement afghan, qu'ils qualifient de marionnette de Washington, Jim Mattis a affirmé mardi que certains d'entre eux étaient intéressés par ces discussions, thèse que soutient également l'Otan.

D'après le général Nicholson, les talibans ont subi de lourdes pertes depuis que le président américain Donald Trump a décidé d'intensifier les bombardements aériens, et alors que l'armée et les commandos afghans sont de plus en plus efficaces.

Ils ont toutefois regagné beaucoup de terrain depuis le retrait de la coalition internationale sous bannière de l'Otan fin 2014 et ont porté des coups très durs aux forces de sécurité afghanes.

En octobre, les talibans contrôlaient ou exerçaient leur influence sur près de la moitié des districts d'Afghanistan, soit deux fois plus qu'en 2015, selon l'agence gouvernementale américaine SIGAR.

En novembre, le général John Nicholson, avait qualifié la situation d'"impasse".

"Ma perception (...) est que les talibans sont aussi fatigués de cette guerre, qu'ils aimeraient rentrer chez eux, qu'ils aimeraient réintégrer la société, comme la population de ce pays aimerait voir la fin de la guerre", a-t-il encore déclaré mercredi.