Afghanistan: le président Ghani officiellement candidat à sa réélection

(Belga) Le président afghan Ashraf Ghani a officiellement fait acte de candidature à sa réélection, dimanche à Kaboul au jour de clôture des inscriptions à l'élection du 20 juillet à laquelle vont concourir au moins 14 prétendants.

Si le nombre de candidats ne peut plus évoluer, des désistements et des alliances peuvent se nouer jusqu'à la veille du scrutin. Après son inscription, Ashraf Ghani s'est présenté devant la presse aux côtés de son épouse et de ses deux colistiers: l'éphémère ministre de l'Intérieur Amrullah Saleh qui a présenté sa démission trois semaines après sa nomination pour faire campagne, et Sarwar Danish, actuel vice-président. Cette élection présidentielle, programmée dans un premier temps le 20 avril, a été retardée de trois mois pour s'assurer de préparatifs dans de meilleures conditions.