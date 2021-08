Depuis que les troupes américaines quittent l'Afghanistan, les talibans ont repris de larges territoires. Le gouvernement afghan semble impuissant et les insurgés sont sur le point d'atteindre la capitale, Kaboul. Le professeur Serge Jaumain a donné son analyse dans le RTL INFO 19H. Il a été interrogé par Antoine Schuurwegen.

Antoine Schuurwegen: Les Américains auront totalement quitté l'Afghanistan à la fin du mois d'août. On a un peu l'impression qu'ils laissent un territoire désorganisé.

Serge Jaumain: Oui tout à fait. Ce qui est vraiment catastrophique, c'est de penser qu'ils sont tout de même là depuis 20 ans. Ils ont dépensé une fortune, Joe Biden parlait de plus de 1.000 milliards de dollars. Ils y ont laissé aussi beaucoup d'hommes, plus de 2.500. Et si on prend l'ensemble de la coalition internationale, je pense que ça doit être de l'ordre de 4.000. Énormément de soldats afghans ont également été tués. Et on se trouve aujourd'hui dans une situation qui était tout de même attendue. On savait très bien qu'à partir du moment où les Américains quitteraient ce territoire, il y aurait un certain nombre de problèmes. Un des éléments, c'est certainement que Donald Trump a mal négocié les fameux accords de Doha, où il a négocié avec les talibans. Mais il voulait d'une certaine façon retirer les boys le plus rapidement possible, et les conditions de ces négociations n'ont pas été très positives pour les Américains. On se trouve aujourd'hui dans une situation catastrophique, dans le sens où on retourne finalement près de 20 ans en arrière. Il faut savoir que Biden avait, dans un premier temps, dit qu'il retirerait ses troupes le 11 septembre. Ce qui risque d'arriver maintenant, c'est que le 11 septembre, on ait une capitale occupée par les talibans. C'est ce que certains observateurs craignent.

Antoine Schuurwegen: La rapidité de progression des talibans est impressionnante. Sans les Américains sur place, on se demande qui pourrait les empêcher de reprendre Kaboul?

Serge Jaumain: Alors il faut tout de même savoir que l'armée afghane est tout de même assez forte. Elle est plus forte en nombre d'hommes que les talibans, elle est nettement plus forte. Elle est bien équipée. Elle a été équipée par les Américains. Elle a été entraînée par les Américains. On pouvait penser qu'elle allait probablement subir un certain nombre d'échecs. Mais ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est que les choses vont extrêmement vite, et que l'administration américaine semble un petit peu prise par surprise. Cela dit, le monde ne doit pas être surpris. Joe Biden a toujours été très opposé à ce conflit. Si on lit les mémoires d'Obama, il explique à quel point Joe Biden a toujours été opposé à l'envoi de nouvelles troupes en Afghanistan. Donc il fait ce qu'il a dit. Aujourd'hui on voit Donald Trump en train d'expliquer que c'est une mauvaise politique menée par son successeur. Mais en réalité il récolte les fruits de ce que Trump a semé.

Antoine Schuurwegen: Avec ce retrait des Américains, est-ce qu'on a un terreau fertile pour voir une éclosion du terrorisme, une recrudescence du terrorisme en Afghanistan?

Serge Jaumain: Probablement oui, même si les Américains ont essayé de négocier autour de cela. C'est un élément important. Mais ce qui doit surtout nous effrayer, c'est la situation de la population. On doit se rendre compte que Kaboul est une grande ville dans laquelle il y a aujourd'hui une jeunesse qui est très ouverte vers le monde, et qui a extrêmement peur de ce que lui réserve les prochaines années. Donc oui, il y a actuellement le risque que cela redevienne un jour une base du terrorisme international. Mais le plus grave, c'est pour la population, et il y a de quoi vraiment s'inquiéter par rapport à ce qui va arriver.