Afghanistan: les forces de sécurité repoussent une offensive talibane sur Kunduz

(Belga) Les forces de sécurité afghanes ont annoncé mardi avoir repoussé une attaque des talibans sur Kunduz, ville stratégique du nord de l'Afghanistan, que les insurgés ont tenue brièvement par le passé.

"Vers 01H00 du matin (22H30 HB lundi), les talibans ont attaqué la ville de Kunduz depuis plusieurs directions", a indiqué le ministère de la Défense afghan dans un communiqué. "Grâce au soutien de l'armée de l'air, leur attaque a été repoussée par nos forces de sécurité". "Les attaques ont été repoussées et nos avant-postes repris", a de son côté déclaré Hadi Jamal, un porte-parole de l'armée afghane pour le Nord du pays. Un soldat a été tué et trois blessés, a-t-il ajouté. Fawad Awan, un porte-parole du ministère de la Défense, a fait état de 40 insurgés tués et 50 blessés dans les combats. Un policier de Kunduz, Dil Agha, a également mentionné à l'AFP plus de 40 talibans tués et plus de 60 blessés. "La situation est sous contrôle. Les gens ne devraient pas s'inquiéter", a-t-il commenté. Forces afghanes et talibans exagèrent souvent les pertes infligées à l'ennemi. Les talibans n'ont pu être joints pour commentaire. Kunduz, capitale d'une province fertile, est une cible récurrente des talibans, qui s'étaient brièvement emparés en septembre 2015 de cette ville proche de la frontière avec le Tadjikistan avant d'en être chassés grâce notamment à un important soutien aérien américain. Les insurgés ont mené plusieurs autres tentatives depuis, la plus récente en août 2019, mais n'ont pas réussi à s'emparer à nouveau de la ville dans son ensemble. L'Afghanistan connaît une forte recrudescence des violences, malgré un accord fin février entre les talibans et les États-Unis prévoyant le départ de toutes les troupes étrangères du pays d'ici l'été 2021. Le gouvernement a ordonné aux forces de sécurité de "reprendre leurs opérations (offensives, NDLR) contre l'ennemi", mises en pause depuis l'accord américano-taliban de Doha, après l'attaque la semaine dernière d'une maternité à Kaboul qui avait fait 24 morts. (Belga)