Afghanistan: les talibans lancent un programme contre le chômage et la faim

Le gouvernement taliban au pouvoir en Afghanistan a lancé dimanche un programme d'aide consistant à donner du blé en échange de travaux à des dizaines de milliers d'hommes pour lutter contre la faim à travers le pays.

Le programme, qui fournira des emplois à 40.000 hommes à Kaboul, doit également démarrer dans plusieurs autres villes, a indiqué Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement. Le programme doit durer deux mois, avec 11.600 tonnes de blé distribuées comme salaires dans la capitale et 55.000 dans d'autres grandes villes du pays comme Herat, Jalalabad ou Kandahar. A Kaboul, les participants devront par exemple creuser des canaux et des tranchées pour récupérer l'eau et la neige afin de lutter contre le manque d'eau. L'Afghanistan, ravagé par la pauvreté et la sécheresse, son économie en lambeaux, s'apprête à affronter un rude hiver, alors que peu de familles sont équipées pour y faire face.