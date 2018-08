Afghanistan: les talibans sont entrés dans la ville de Ghazni

(Belga) Les talibans sont entrés vendredi dans la ville de Ghazni, chef-lieu de la province éponyme à moins de 200 km au sud de Kaboul où les combats se poursuivent, ont rapporté les responsables locaux.

Selon le chef de la police locale, Farid Ahmad Marshal, joint par l'AFP vendredi matin, "les combattants talibans ont lancé leur assaut hier (jeudi) vers 23H00 en attaquant les barrages de sécurité qui ceinturent la ville. Les combats se poursuivent avec les forces de sécurité". Ghazni est la deuxième capitale provinciale à tomber en moins de trois mois après Farah (ouest), le 15 mai, rapidement reprise par l'armée. "Ils ont avancé en ville et tiré plusieurs mortiers sur les habitations" a précisé le porte-parole du gouverneur provincial Arif Noori, évoquant plusieurs morts et blessés parmi les soldats. "Les corps d'une trentaine de talibans gisent au sol" a-t-il également affirmé. Selon une source sécuritaire, les forces spéciales avaient été par précaution "déployées le mois dernier le long de l'autoroute Kaboul-Kandahar" - qui passe par Ghazni - "en prévision d'une offensive des talibans. "Elles sont déjà en mouvement pour bloquer leur progression" a-t-il affirmé. Joint au téléphone par l'AFP, Yasan, un habitant de Ghazni a raconté sa terreur: "Les talibans sont en ville, ils se servent des hauts-parleurs de la mosquée pour dire aux gens de rester chez eux. On entend de fortes explosions et des tirs, on est terrifiés", a-t-il raconté. Le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a expliqué dans un communiqué que "cette attaque s'inscrit dans de cadre de l'offensive de printemps" lancée début mai "dans plusieurs directions". "Des centaines de moudjahidines équipés d'armes lourdes se sont emparés des checkpoints et postes de police de la ville". Il ajoute que "140 membres des forces ennemies ont été tués et blessés mais (que) les pertes dans les rangs des moudjahidines sont faibles". (Belga)