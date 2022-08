Afghanistan: opération américaine réussie contre une "cible importante au sein d'Al-Qaïda"

(Belga) Les Etats-Unis ont mené à bien au cours du week-end une "opération antiterroriste contre une cible importante au sein d'Al-Qaïda" en Afghanistan, a indiqué lundi un haut responsable de l'administration américaine.

"L'opération a été réussie et n'a fait aucune victime civile", a précisé cette source auprès de journalistes. Le président Joe Biden doit prendre la parole à 19H30 (23H30 GMT) à propos d'une "opération antiterroriste réussie", selon la Maison Blanche, qui n'a pas fourni de détails supplémentaires. Cette annonce intervient près d'un an après le chaotique retrait d'Afghanistan des forces américaines, qui avait permis aux talibans de reprendre le contrôle du pays vingt ans après. Les Etats-Unis avaient par ailleurs annoncé mi-juillet avoir tué le chef du groupe Etat islamique (EI) en Syrie, Maher al-Agal, lors d'une frappe de drone, opération qui avait "affaibli de façon considérable la capacité de l'EI de préparer, financer et conduire ses opérations dans la région", selon un porte-parole de l'armée américaine. (Belga)