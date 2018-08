Afghanistan: Washington soutient l'offre de cessez-le-feu

(Belga) Les Etats-Unis ont apporté dimanche un soutien appuyé à l'offre de cessez-le-feu du président afghan Ashraf Ghani, appelant les talibans à déposer les armes après une récente poussée de violence dans le pays.

"Les Etats-Unis saluent l'annonce par le gouvernement afghan d'un cessez-le-feu conditionné à une participation des talibans", a indiqué le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo dans un communiqué. "Nos partenaires internationaux et nous soutenons cette initiative du peuple afghan et du gouvernement afghan, et nous appelons les talibans à y participer", a-t-il ajouté. M. Ghani a déclaré dimanche un cessez-le-feu de trois mois avec les talibans à partir de lundi, juste avant les célébrations de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, jusqu'à l'anniversaire du prophète le 21 novembre "à condition que les talibans fassent de même". "Nous espérons, tout comme la communauté internationale, que les Afghans pourront célébrer l'Aïd al-Adha en paix cette année, sans peur", poursuit M. Pompeo dans ce communiqué. "Les Etats-Unis soutiennent l'offre du président Ghani de discussions approfondies avec un ordre du jour accepté par les deux parties. Nous restons prêts à soutenir, faciliter et participer à des négociations directes entre le gouvernement afghan et les talibans", ajoute le secrétaire d'Etat américain. Des officiels américains ont rencontré le mois dernier des représentants des insurgés au Qatar, mais rien n'a filtré de leur rencontre. "Il n'y a aucun obstacle à des discussions. L'heure de la paix est venue", conclut M. Pompeo. (Belga)