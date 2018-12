AfricaMuseum - "Nous demandons une commission transparente sur la restitution de biens africains"

(Belga) La présidente du comité féminin de veille antiraciste Bamko-Cran, Mireille-Thseusi Robert, a appelé mardi à la création d'une commission mixte et transparente sur la restitution des biens culturels africains mal acquis et des restes humains issus de la colonisation. Une demande exprimée en lien avec la réouverture samedi prochain du Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, sous le nom d'AfricaMuseum.

"La Plateforme de réflexion sur la décolonisation et la restitution dont fait partie Bamko-Cran, a souhaité à travers cette conférence presse, faire le point sur une réunion portant sur la restitution des biens culturels africains mal acquis, qui s'est tenue la semaine dernière avec Zuhal Demir, secrétaire d'État à la Politique scientifique (N-VA). Nous voulions en effet savoir si, comme elle l'avait annoncé, cette dernière avait mis en place une commission sur la restitution. Lors de cette rencontre, nous avons constaté que cette commission n'était pas plurielle et que ses membres étaient exclusivement des fonctionnaires de musées fédéraux", a déploré Mireille-Thseusi Robert. "Aucun Africain ou membre de la diaspora n'est inclus dans cette commission, pas plus que des membres de la société civile. Outre notre demande de restitution des pièces mal acquises, nous demandons la constitution d'une commission mixte et transparente, l'élaboration d'un agenda et d'une mission portant sur la réalisation d'un inventaire et d'une proposition de moyens à mettre en œuvre pour la restitution des biens", a-t-elle poursuivi. Les restitutions souhaitées concernent tant des biens culturels que des restes humains et des archives coloniales. Parmi ces dernières se trouvent notamment des cartes géologiques. "Les cartes des richesses du sous-sol congolais se trouvent toujours en Belgique et le Congo n'en possède aucune. Il s'agit d'un héritage de la colonisation jalousement gardé, et qui permet de savoir où creuser pour trouver des ressources minières", a dénoncé Mireille-Thseusi Robert. (Belga)