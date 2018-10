Afrique du Sud: 27 morts dans un accident de la route

(Belga) Au moins 27 personnes ont été tuées vendredi dans un accident de la route dans la province du Limpopo, dans le nord de l'Afrique du Sud, lorsque le pneu d'un camion a éclaté, le précipitant contre d'autres véhicules.

"Au total, nous avons perdu 27 personnes et quatre autres ont été grièvement blessées", a déclaré la ministre des Transports de la province, Makoma Makhurupetje. De nombreux véhicules ont été impliqués dans l'accident, qui a fait 25 morts parmi les passagers d'un minibus-taxi et deux dans une voiture. "Un pneu d'un camion a éclaté. Malheureusement, il s'est jeté dans la circulation en sens inverse, heurtant quatre autres véhicules, dont l'un était un minibus-taxi", avait auparavant déclaré Mme Makhurupetje. Bien qu'elle dispose d'un des réseaux routiers les plus développés du continent, l'Afrique du Sud connaît un taux élevé de morts sur les routes, principalement imputables à la vitesse, aux véhicules en mauvais état et au non-port de la ceinture de sécurité.