Afrique du Sud: au moins 21 morts dans un accident de bus

(Belga) Au moins 21 personnes sont mortes lundi lorsqu'un bus a quitté la route et dévalé une colline dans la province du Cap oriental en Afrique du Sud, a déclaré un porte-parole du département régional de la santé à la chaîne de télévision locale eNCA.

"Je ne peux pas confirmer les chiffres, car nos employés travaillent toujours", a-t-il ajouté. Le lieu de l'accident est difficile d'accès pour les secouristes car l'autobus s'est renversé après avoir plongé 200 mètres plus bas, a-t-il dit. Des gens sont par ailleurs probablement encore coincés dans le véhicule. Le bus, qui faisait la route entre une zone rurale et la ville de Butterworth, était le seul véhicule impliqué dans l'accident, selon le porte-parole. Selon la National Road Traffic Management Corporation, qui publie des informations sur l'accident sur son fil Twitter, la cause exacte n'a pas encore été établie. (Belga)